Бежавший политик обвинил Лукашенко в силовом захвате власти

Бежавший из страны белорусский политик Валерий Цепкало обвинил действующего президента страны Александра Лукашенко в силовом захвате власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал результаты выборов президента Белоруссии фальсификацией. «Народ почувствовал, что ему плюнули в лицо, что полностью его волеизъявление выбросили, грубо говоря, в мусорный ящик», — заявил Цепкало.

Бывший кандидат в президенты также добавил, что вернется в Минск, если протесты в Белоруссиии продолжатся.

Оппозиционер покинул Белоруссию вместе с детьми, опасаясь преследований, и направился в Россию. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома. Свой отъезд он объяснил необходимостью «оставаться медийным» и вести борьбу с режимом Лукашенко. Позже Цепкало перебрался в Киев.