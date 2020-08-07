Бежавший политик отказался возвращаться в Белоруссию при власти Лукашенко

Бежавший из страны белорусский политик Валерий Цепкало отказался возвращаться обратно, пока у власти там находится Александр Лукашенко. Об этом он заявил в комментарии агентству РИА Новости.

Кроме того, Цепкало подчеркнул, что страну вскоре покинет и его супруга Вероника. «Это совершенно очевидно. Мы детей уже вывезли, и если будет Лукашенко, то мы не сможем жить в Белоруссии. Я не смогу жить в Белоруссии, и супруга, естественно, будет со мной», — сказал Цепкало.

В данный момент он находится в Варшаве, где планирует провести ряд встреч с европейскими политиками.

Оппозиционер покинул Белоруссию вместе с детьми, опасаясь преследований, и направился в Россию. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома. Свой отъезд он объяснил необходимостью «оставаться медийным» и вести борьбу с режимом Лукашенко. Позже Цепкало перебрался в Киев.

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