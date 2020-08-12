В центр Минска вновь начали стягивать силовиков

В центр Минска, где сейчас проходят акции солидарности против насилия со стороны правоохранителей, вновь начали стягивать силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Колонны грузовиков с военным спецназом выдвинулись со своей базы в микрорайоне Уручье в центр белорусской столицы. На 19:00 там запланирована очередная протестная акция.

Канал «Военный обозреватель» также сообщает, что в Минске замечен бронеавтомобиль силовиков, вооруженный 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Всего за три ночи протестов правоохранители задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.