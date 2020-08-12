В сторону Минска полетели военные вертолеты

Три военных вертолета Ми-8 заметили в небе над Минской областью в Белоруссии. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель».

В подписи к ролику говорится, что многоцелевые вертолеты Ми-8 Вооруженных сил Белоруссии полетели в направлении города Марьина Горка Минской области.

Ранее 12 августа в центр Минска, где проходят акции солидарности против насилия со стороны правоохранительных органов, вновь начали стягивать силовиков. Колонны грузовиков с военным спецназом выдвинулись со своей базы в микрорайоне Уручье. Кроме того, в Минске замечен бронеавтомобиль, вооруженный пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.