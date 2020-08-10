В центр Минска направили вертолеты. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Сейчас ОМОН разгоняет протестующих светошумовыми гранатами, водометами и слезоточивым газом. Людей увозят на скорых.

Ранее в толпу протестующих в Минске въехал автозак, участники акции сняли происходившее на видео. Один из протестующих запрыгнул на бампер машины, в результате чего упал под колеса. Сбитым оказался 62-летний мужчина, он потерял сознание, его доставили в больницу для реанимации.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно первым результатам официальных экзитполов, набрал почти 80 процентов голосов.