В белорусском городе бойцы ОМОН опустили щиты и обнялись с протестующими

В белорусском Кобрине ОМОН бойцы опустили щиты и перестали разгонять протестующих. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Жители города стали скандировать в адрес силовиков «Молодцы!». Затем горожане начали обниматься с сотрудниками правоохранительных органов.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.