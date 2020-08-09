Силовики в Минске пошли на штурм баррикад

В Минске силовики пошли на штурм баррикад из мусорных баков, которые начали сооружать протестующие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает РИА Новости, большой отряд ОМОНа вытеснил несколько тысяч митингующих от стелы «Минск — город герой». Продвижению силовиков мешали скопившиеся из-за перекрытого движения автомобили.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно первым результатам официальных экзитполов, набрал почти 80 процентов голосов.