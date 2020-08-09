Белорусские силовики отказались подавлять акции протеста в трех городах

В трех городах Белоруссии — Жодино, Лида и Барановичи — силовики отказались подавлять акции протеста. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Ранее появились сообщения о стрельбе по протестующим в Минске. ОМОН начал стрелять резиновыми пулями, сообщил специальный корреспондент Readovka.

В Минске автозак протаранил толпу протестующих, 62-летний мужчина попал под колеса. Сейчас он находится без сознания. Медики пытаются его реанимировать.

По всей Белоруссии проходят акции протеста. В центре Минска идут столкновения демонстрантов с ОМОН, появились первые раненые. В столице, Бресте и Гродно против митингующих применили слезоточивый и удушливый газ.