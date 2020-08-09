Появились сообщения о стрельбе по протестующим в Минске

ОМОН начал стрелять по протестующим в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».

Специальный корреспондент канала уточнил, что силовики применяют резиновые пули.

Ранее сообщалось, что автозак протаранил толпу протестующих в Минске, возможны жертвы. Водитель автозака въехал в толпу на большой скорости. Один из протестующих запрыгнул на бампер машины, после чего полицейский начал «петлять вправо-влево». В результате человек упал под колеса.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно первым результатам официальных экзитполов, набрал почти 80 процентов голосов.