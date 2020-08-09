В центре Минска начали возводить баррикады

Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

На площади Победы начались стычки между протестующими и сотрудниками милиции. Митингующие зажигают файеры и бросают их в сторону силовиков. Некоторые становятся на колени перед ОМОНом и просят не применять силу.

Ранее сообщалось, что автозак протаранил толпу протестующих в белорусской столице, возможны жертвы. Водитель автозака въехал в толпу на большой скорости.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно первым результатам официальных экзитполов, набрал почти 80 процентов голосов.

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