В центре Минска высадились военные

На Сторожовской улице в центре Минска высадилась большая группа военнослужащих внутренних войск, прибывших на 20 грузовиках. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Военные направились в сторону протестующих, то в свою очередь, пытаясь избежать задержаний, начали разбегаться по ближайшим паркам.

МВД Белоруссии между тем сообщает, что ситуация с многотысячными акциями протеста в Минске находится под контролем правоохранительных органов. Весь личный состав белорусской милиции переведен на усиленный режим, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Силовики проводят операции против демонстрантов в разных частях Минска, массово применяя спецтехнику, резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Произошло несколько стычек, есть данные о пострадавших с травмами разной степени тяжести как среди митингующих, так и среди милиционеров. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская призвала милицию и армию остановить насилие.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 80 процентов голосов, Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.