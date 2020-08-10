На улицах Минска появились окровавленные раненые

На улицах Минска появились раненые протестующие, некоторые из них в крови ожидают приезда скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды».

На пересечении улиц Заславской и проспекта Машерова дежурят несколько скорых. На асфальте остались пятна крови. Как отмечает издание, некоторые люди находятся в состоянии шока. Одного из раненых протестующих в крови увезли в больниц на карете скорой помощи. По словам пострадавшего, его избили дубинкой силовики. Еще один молодой человек сидит на траве, у него в ноге застрял осколок, рана кровоточит.

Ранее стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Силовики начали применять резиновые пули. Также сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих водометами.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.