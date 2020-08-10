Стрельба по протестующим в Минске попала на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Nexta LIVE.

Как сообщает Telegram-канал «Readovka», силовики применяют резиновые пули.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих в Минске. К месту акции на проспекте Машерова подъехали машины с водометами.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно последним данным официальных экзитполов, набрал более 80 процентов голосов.

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