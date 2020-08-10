В центре Минска прогремели взрывы

В центре Минска на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы прогремели взрывы, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента с места событий. В небо поднялось облако дыма.

Причины взрывов не называются, но известно, что минские силовики в ходе разгона протестующих начали применять светошумовые гранаты, а также резиновые пули и водометы. Известно о нескольких пострадавших в результате разгона, они госпитализированы.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.