Протестующих в Минске начали разгонять водометами. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Силовики начали применять водометы, в центре столицы слышны хлопки и вспышки. Милиция снова активно использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

28 июля в Белоруссии внутренние войска МВД устроили для президента Александра Лукашенко показательный разгон протестующих с помощью водометов. В стране проходили акции протеста, вызванные арестом и недопуском оппозиционных кандидатов на президентские выборы. Некоторые митинги заканчивались стычками с ОМОНом.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно первым результатам официальных экзитполов, набрал почти 80 процентов голосов.