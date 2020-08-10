Автомобилисты в Минске перекрыли дорогу военным

Большое количество автомобилистов на своих машинах в Минске перекрыли центральный городской сквер Машерова, встав напротив военных. Об этом сообщает Telegram-канал Znak.com со ссылкой на своего корреспондента.

По его информации, силовики периодически стреляют в машины светошумовыми гранатами. Между военными и протестующими стоят трамваи. Пока что ни одна из сторон ничего не предпринимает, идет тихое противостояние. Автомобилисты пропускают только машины скорой помощи. Люди скандируют: «Позор!» и «Сложи щиты!»

Ранее оппозиционный кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к милиции и армии республики с призывом остановить насилие на улицах городов, где проходят многотысячные акции протеста.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.