Бойцы ОМОН бросили гранаты в помогающих раненому в Минске

У стелы «Минск — город-герой» в центре белорусской столицы бойцы ОМОН бросили несколько светошумовых гранат в группу людей, оказывающих помощь раненому. Об этом сообщает Telegram-канал Znak.com.

Как передает корреспондент издания, пострадавший сначала был ранен в стычке с силовиками, он упал, вокруг него собралась большая группа людей, которые начали оказывать ему первую помощь. В этот момент кто-то из сотрудников ОМОН кинул в них несколько светошумовых гранат. В результате пострадали практически все, кто был вокруг раненого.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих в Минске. К месту акции на проспекте Машерова подъехали машины с водометами.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно последним данным официальных экзитполов, набрал более 80 процентов голосов.