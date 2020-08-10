МВД Белоруссии заявило о контроле ситуации с протестами в Минске

Правоохранительным органам удалось взять под контроль ситуацию в Минске, где проходят массовые акции протеста после завершения голосования на выборах президента республики. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на МВД страны.

«Милиция контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях», — говорится в сообщении.

Как заявила «Sputnik Беларусь» официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, весь личный состав милиции переведен на усиленный вариант несения службы, также привлечены «дополнительные силы».

Она добавила, в ходе несанкционированных акций есть задержанные, но обобщенная цифра будет обнародована позже, так как акции еще не закончились.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.