При разгоне протестов в Белоруссии пострадала пятилетняя девочка

Пятилетняя девочка пострадала при разгоне акции протеста в белорусском городе Гродно. Об этом в среду, 12 августа, сообщает TUT.by.

Мама ребенка Инна рассказала, что накануне вечером она вместе с мужем и дочерью ехала на автомобиле и попали в поток машин, которые сигналили в поддержку протестующих. Инна уверяет, что их семья не участвовала в акции, поскольку в машине сломан сигнал.

Вдруг впереди них военная техника начала подрезать микроавтобус, тот стал разворачиваться. Муж Инны вырулил на встречку, чтобы объехать. «Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стекла, зеркала», — утверждает женщина.

Сзади в автомобиль семьи въехала военная техника. Обернувшись на заднее сиденье, Инна увидела, что дочь истекает кровью.

У мужа был рассечен лоб, к тому же его забрали в милицию, где продержали до утра. Подвезти в больницу предложили посторонние люди.

Девочка получила рассечение правой височной части примерно на 2,5 сантиметра и ушиб, ей наложили четыре шва.

По всей Белоруссии три дня проходили массовые акции против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.