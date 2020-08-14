Белорусские пограничники отчитались о выявлении провокаторов из Латвии

Белорусские пограничники отчитались о выявлении двух провокаторов из Латвии, передает БЕЛТА.

В Госпогранкомитете заявил, что 12 августа при оформлении пассажиров рейса Лондон — Минск пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 годов рождения и не пустили их в Белоруссию.

Один из них заявил, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но не знал, где. Второй сказал, что прибыл по работе, но не смог созвониться с партнером, для связи у него был записан латвийский номер.

«Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тысяч долларов. Кроме того, у "бизнесмена" еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров», — утверждают в ведомстве.

В телефоне у иностранцев обнаружили Telegram-сообщество из двух латышей и троих украинцев, которые обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую нужно привезти в Белоруссию.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко.