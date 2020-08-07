В МИД Белоруссии приняли главу посольства США

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей принял временного поверенного в делах США Джеффри Джука. Об этом говорится на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Дипломат обсудил с главой посольства США актуальные вопросы белорусско-американских отношений. «Министр проинформировал собеседника об актуальной ситуации в Белоруссии в связи с проведением президентских выборов», — говорится в сообщении.

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6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что среди задержанных в республике в преддверии выборов были обладатели американских паспортов. По его словам, они «ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку» под защитой «штыков» российских руководителей.

В июле Лукашенко назначил впервые после 12-летнего перерыва посла в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

С 2008 года в Белоруссии не было американского посла. Белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Белоруссии был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавляли временные поверенные. В 2020 году Белоруссия и США договорились обменяться послами.