Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и Литвой

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отдал приказ усилить группировку на гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

Усиление группировки происходит в рамках выполнения поручения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Планируется проведение мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны.

«Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 19 августа Лукашенко приказал отслеживать направления движения войск НАТО в Литве и Польше. «Отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо принять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения», — сказал президент.

В НАТО в то же время указывали, что присутствие альянса в Польше и Литве носит исключительно оборонительный характер и предназначено для сохранения мира. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для Белоруссии и поддерживает ее независимость и суверенитет.