Экс-беркутовец дал советы белорусскому ОМОН по разгону «майдаунов»

Бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины «Беркут» дал советы бойцам белорусского ОМОН по разгону протестующих, которых назвал «майдаунами». Пост опубликован на форуме police-russia.com, на него обратило внимание издание Znak.com.

Экс-беркутовец признался, что решил дать рекомендации, когда узнал, что участники украинского майдана делятся опытом с белорусскими протестующими.

По его словам, прежде всего белорусские силовики должны забыть все противоречия и относиться друг другу, как братья. Во-вторых, нужно носить маски и не иметь на форме нашивок, по которым можно определить бойца.

«Вы всегда должны быть готовы к тому, что майдан победит и вас всех будет допрашивать прокурор», — предостерег он. Поэтому нельзя делиться с коллегами подробностями столкновений с протестующими: «никто не знает, какие рычаги найдет следствие на любого из них».

Автор посоветовал не трогать журналистов, если нет команды, поскольку в информационной войне это «намного более опасные» противники, чем «даже вооруженный майданутый». Он также призвал белорусских коллег «не позволять ярости затуманивать разум», потому что их будут провоцировать.

При нападении экс-беркутовец посоветовал использовать следующую тактику: «Подпускаете ближе и затягиваете в строй. Тех, кто кидается выручать — тоже. Помните: чем больше вы задержите активных участников нападений, тем больше будут думать их единомышленники: "А стоит ли?"».

На Евромайдане 2013-2014 годов в Киеве погибли более 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на «Беркут». Его сотрудники отрицают причастность к убийствам.