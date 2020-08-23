Противники Лукашенко вышли на площадь Независимости в Минске

Участники акции белорусской оппозиции заняли площадь Независимости в центре Минска, а также прилегающую часть проспекта Независимости. Об этом сообщает РИА Новости.

Движение транспорта по проспекту остановлено, противники действующего президента страны Александра Лукашенко движутся в разных направлениях до соседней станции метро «Октябрьская» и дворца Республики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется, подчеркнув при этом, что не всем это нравится. Лавров считает, что белорусский народ сам решит, как выходить из кризиса, и посредники ему не нужны.

В Белоруссии продолжаются протесты. Известно, что 23 августа в центр Минска стянуты военные грузовики, спецтехника, водометы, дополнительные подразделения ОМОНа и милиции. Закрыты четыре центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности». В разных районах города собираются граждане, некоторые с бело-красно-белыми флагами и плакатами.

Митингующие выходят на улицы уже в течение двух недель, они требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить руководство страны в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.