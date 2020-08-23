К резиденции Лукашенко в Минске прилетел вертолет

Во время протестов в Минске ко Дворцу Независимости, который является резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко, прилетел вертолет. Соответствующее видео публикует TUT.BY.

На кадрах видно, как транспортное средство идет на посадку на территории дворца. «Видео снято за кордоном силовиков», — уточняет издание.

По информации журналистов, на месте находятся бойцы ОМОНа со щитами, милиция и военные. Силовики вооружены многозарядными гранатометами ГМ-94, которые используются для стрельбы светошумовыми гранатами. Замечены несколько помповых ружей. Развернуты комплекс «Рубеж» с поднятыми щитами и водометы с бульдозерными отвалами.

По данным радиостанции «Говорит Москва», вертолет находится на территории дворца, он не улетал.

По неподтвержденной информации, Лукашенко находится в здании и собирается покинуть резиденцию.

Ранее колонна протестующих подошла вплотную к зданию, дорогу им сотрудники силовых ведомств перкрыли грузовыми машинами и стеной с металлическими щитами.