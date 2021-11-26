Второй энергоблок Белорусской АЭС успешно прошел очередной этап пути к запуску

В Белоруссии комплекс физической защиты второго блока БелАЭС подготовили к эксплуатации

Белорусская АЭС (БелАЭС) успешно прошла очередной этап на пути к запуску на полную мощность. В министерстве энергетики Белоруссии сообщили, что 26 ноября межведомственная комиссия подписала акт о готовности к эксплуатации комплекса сооружений по физической защите второго энергоблока АЭС.

Подписание акта означает переход к подготовке физического пуска второго энергоблока атомной станции, а также передачу охраны АЭС в министерство внутренних дел. Белорусские силовики вскоре заступят на подготовленные посты на территории станции.

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Современная система физической защиты станции включает в себя множество компонентов, в том числе средства связи и защиты информации, контрольно-пропускные пункты, средства для перевозки спецгрузов, видеонаблюдение на всем объекте, а также управляемые физические барьеры.

17 ноября на БелАЭС произошло автоматическое отключение первого энергоблока станции от сети. По словам министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича, автоматика сработала из-за некорректного сигнала.

Белорусскую АЭС достраивают в городе Островец специалисты из «Росатома». БелАЭС будет работать с двумя российскими энергоблоками ВВЭР-1200. На ее возведение Россия выделила Минску кредит в десять миллиардов долларов, по которому недавно снизили ставку до 3,3 процента. После пуска первого энергоблока президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил страну «ядерной державой».