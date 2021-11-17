Один из блоков Белорусской атомной станции отключен от сети

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) отключен от сети после срабатывания автоматики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

По информации ведомства, отключение одного из блоков произошло утром в 10:33 (совпадает с московским). Отмечается, что радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме. В Минэнерго также добавили, что на данный момент специалисты проводят диагностические и аналитические работы по технологическим проблемам на станции.

Отключение первого энергоблока БелАЭС произошло также 12 июля. Тогда сообщалось, что радиационная обстановка на атомной станции и в зоне наблюдения не менялась.

БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября 2020-го. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого назвал республику «ядерной державой». Европейский союз негативно отнесся к строительству БелАЭС. В частности, власти Литвы и Эстонии неоднократно заявляли о несоответствии станции критериям безопасности и призывали западных лидеров препятствовать запуску АЭС.