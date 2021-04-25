Неизвестные взломали сайт Белорусской АЭС и сравнили ее с Чернобылем

Неизвестные взломали сайт Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) и оставили сообщение с призывом остановить ее эксплуатацию. Министерство энергетики страны в своем официальном Telegram-канале назвало публикацию фейком и пообещало восстановить доступ к ресурсу.

Как указано в сообщении на сайте, официальный Минск пытается скрыть от общественности информацию о поломках в системе обслуживания станции и неполадках в работе оборудования. Неизвестные назвали себя сотрудниками атомного объекта и отметили, что его эксплуатация в нынешних условиях может привести к катастрофе. «АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — говорится в анонимном сообщении.

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Взломщики также сравнили БелАЭС с Чернобыльской атомной электростанцией (ЧАЭС) и заверили, что публикация является «криком о помощи». При этом они не указали никаких конкретных сведений о неполадках или уязвимостях объекта, позволяющих судить о «приближающейся угрозе».

В свою очередь, власти заявили, что сайт подвергся хакерской атаке, опровергли появившееся сообщение и пообещали найти ответственных за взлом. «В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен», — заявили в Минэнерго.

БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября 2020-го. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого назвал республику «ядерной державой». 13 января первый энергоблок БелАЭС был выведен на 100 процентов мощности, специалисты начали подготовку к проведению испытаний на объекте. Отмечалось, что перед введением объекта в промышленную эксплуатацию инженеры провели на нем комплекс статических и динамических исследований, чтобы убедиться в исправности работы оборудования.