В Белоруссии оценили готовность второго блока БелАЭС

Общая готовность второго энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) оценивается в 80 процентов. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«В этом году уже была обеспечена сборка реактора, загрузка в него имитаторов тепловыделяющих сборок, также планируется уже переход в ближайшее время к следующему подэтапу — так называемой холодной и горячей обкатке реакторной установки», — объяснил глава ведомства. По его словам, в течение 2021 года ожидается поставка свежего ядерного топлива, его загрузка в активную зону реактора и начало проведения физического пуска.

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На первом энергоблоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого проводятся испытания и регламентные работы. К настоящему моменту из 394 испытаний выполнено 309. После этого специалисты перейдут к комплексному опробованию — это работа на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.

13 января первый энергоблок БелАЭС был выведен на 100 процентов мощности, специалисты начали подготовку к проведению испытаний на объекте. Отмечалось, что перед введением объекта в промышленную эксплуатацию инженеры проведут на нем комплекс статических и динамических исследований, чтобы убедиться в исправности работы оборудования.

БелАЭС была построена за счет российских инвестиций, ее запуск состоялся 7 ноября 2020-го. Президент Белоруссии Александр Лукашенко после этого назвал республику «ядерной державой».