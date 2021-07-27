Лукашенко захотел строить атомные электростанции в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел привлекать своих специалистов к строительству атомных электростанций на территории России. Как сообщает БЕЛТА, об этом он заявил на встрече с директором НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком.

По мнению политика, сейчас республике необходим дополнительный импульс в развитии ядерных технологий, в том числе благодаря сотрудничеству с российскими специалистами. Он напомнил, что Курчатовский институт помогал Минску при строительстве БелАЭС, и теперь белорусы сами могут принимать участие в реализации атомных проектов.

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«Вы научили очень многому нас. Мы готовы строить эти станции. На тех станциях, которые строятся, мы можем принимать участие, не говоря уже о территории России, если будут возводиться такие атомные станции», — сказал Лукашенко.

Сейчас в республике функционирует лишь одна АЭС, которая была построена на российский кредит в размере десяти миллиардов долларов. На церемонии запуска ее первого энергоблока Лукашенко объявил Белоруссию «ядерной державой» и понадеялся на приток «самых передовых технологий».

Позже председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков заявил, что в перспективе в стране необходимо будет построить вторую и третью АЭС. По его словам, через несколько лет мощностей одной атомной станции государству будет не хватать.