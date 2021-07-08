Украина поддержала Литву и отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС

Украина поддержала Литву и отказалась закупать электроэнергию у Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Решение было принято по итогам переговоров премьер-министров двух стран Дениса Шмыгаля и Ингриды Шимоните в Вильнюсе. Обе стороны считают, что на станции не соблюдаются нормы безопасности, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Шимоните поприветствовала стремление украинских властей избежать «опасных поставщиков» и присоединиться к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E. Шмыгаль, в свою очередь, подчеркнул, что на Украине открылся рынок природного газа и проводятся реформы для ускорения интеграции с европейским рынком электроэнергии.
Ранее Украина и Литва договорились вместе бойкотировать закупки электроэнергии с Белорусской АЭС. Они также условились постоянно координировать свои действия и политику по этому вопросу.
Литва предложила Европейскому союзу ввести санкции против компаний, которые включены в строительство БелАЭС, после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair и задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Первый энергоблок Белорусской АЭС был запущен в конце прошлого года в тестовом режиме. Сейчас на станции идут испытания, ввести ее в промышленную эксплуатацию планировалось в 2021 году. 11 января Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС из соображений безопасности. В Литве с самого начала строительства станции заявляли, что на Белорусской АЭС нарушаются все нормы безопасности, несмотря на то, что станция прошла необходимые проверки МАГАТЭ.