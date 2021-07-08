Украина поддержала Литву и отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС

Украина поддержала Литву и отказалась закупать электроэнергию у Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Решение было принято по итогам переговоров премьер-министров двух стран Дениса Шмыгаля и Ингриды Шимоните в Вильнюсе. Обе стороны считают, что на станции не соблюдаются нормы безопасности, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Материалы по теме «Он невероятно умелый манипулятор». Как Россия может воспользоваться окончательным разрывом Лукашенко с Западом? Следственный тупик. В Латвии все больше громких заказных убийств. Почему их не могут раскрыть? Вперед батьки. Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?

Шимоните поприветствовала стремление украинских властей избежать «опасных поставщиков» и присоединиться к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E. Шмыгаль, в свою очередь, подчеркнул, что на Украине открылся рынок природного газа и проводятся реформы для ускорения интеграции с европейским рынком электроэнергии.

Ранее Украина и Литва договорились вместе бойкотировать закупки электроэнергии с Белорусской АЭС. Они также условились постоянно координировать свои действия и политику по этому вопросу.

Литва предложила Европейскому союзу ввести санкции против компаний, которые включены в строительство БелАЭС, после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair и задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Первый энергоблок Белорусской АЭС был запущен в конце прошлого года в тестовом режиме. Сейчас на станции идут испытания, ввести ее в промышленную эксплуатацию планировалось в 2021 году. 11 января Европарламент (ЕП) принял резолюцию, в которой потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС из соображений безопасности. В Литве с самого начала строительства станции заявляли, что на Белорусской АЭС нарушаются все нормы безопасности, несмотря на то, что станция прошла необходимые проверки МАГАТЭ.