Нардеп прокомментировал заседание Рады строчками известной украинской песни

Нардеп Дмитрук прокомментировал заседание Рады строчками из украинской народной песни

Нардеп Артем Дмитрук прокомментировал слова председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука строчками из известной украинской народной песни. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Ты же меня обманула, ты же меня подвела, ты же меня молодого с ума разума свела», — написал он.

Дмитрук прокомментировал спор Стефанчука с нардепом Софией Фединой от партии «Европейской солидарности» во время заседания Верховной Рады.

Ранее стало известно о кризисе в Верховной Раде. В начале марта правящая фракция «Слуга народа» столкнулась с серьезными внутренними противоречиями из-за отказа части депутатов поддерживать нужные правительству законы.