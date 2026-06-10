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18:25, 10 июня 2026Бывший СССР

Нардеп прокомментировал заседание Рады строчками известной украинской песни

Нардеп Дмитрук прокомментировал заседание Рады строчками из украинской народной песни
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Нардеп Артем Дмитрук прокомментировал слова председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука строчками из известной украинской народной песни. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Ты же меня обманула, ты же меня подвела, ты же меня молодого с ума разума свела», — написал он.

Дмитрук прокомментировал спор Стефанчука с нардепом Софией Фединой от партии «Европейской солидарности» во время заседания Верховной Рады.

Ранее стало известно о кризисе в Верховной Раде. В начале марта правящая фракция «Слуга народа» столкнулась с серьезными внутренними противоречиями из-за отказа части депутатов поддерживать нужные правительству законы.

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