Тревел-блогер описал пляж Черногории словами «как Адлер — мало места и много людей»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Россиянин побывал в Черногории и описал городской пляж словами «как Адлер — мало места и много людей». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Тревел-блогер отправился в Котор и заметил, что окруженный фьордами порт не подходит для пляжного отдыха из-за скалистых и крутых берегов и узкой прибрежной полосы. Однако это не смущает местных жителей и туристов — они массово отдыхают на неудобном побережье. Причиной кроется в удаленности городского пляжа — поездка до него занимает около часа, а аренда шезлонгов достигает 25 евро (2,3 тысячи рублей). «Желающих взять лежаки не так уж и много — хотя люди сюда приезжают не бедные», — рассказал мужчина.

Также путешественник отметил, что город напоминает Стамбул, Турция, из-за большого количества котов. А архитектура муниципалитета подходит для любителей селфи. При этом местные женщины гуляют по историческому центру прямо в купальниках.

Ранее этот блогер пригласил в Россию жительницу США и сводил ее в местный супермаркет. Американка удивилась широкому ассортименту санкционных товаров.

.
