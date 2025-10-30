Путешествия
05:37, 30 октября 2025Путешествия

Американка посетила магазин в России и удивилась широкому ассортименту санкционных товаров

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница США приехала в гости к россиянину, сходила в местный магазин и удивилась наличию санкционных товаров на полках. Ее впечатлениями российский путешественник поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, транслируемая американцам в СМИ жизнь россиян отличается от реальности. Поэтому девушка по имени Лиззи, приехав в страну, была шокирована широким ассортиментом в супермаркетах, наличию напитка Coca-Cola и иностранных брендов, таких как Head&Shoulders и Colgate, которых не должно быть в продаже из-за ограничений. «Еще больше она удивилась, когда я показал ей свои карты Visa и Mastercard, которые все еще работают», — добавил блогер.

Также американку поразили низкие цены на продукты питания: килограмм огурцов стоит доллар (80 рублей), а морковь около 25 центов (19 рублей). При этом жители Штатов не могут приобрести овощи за аналогичную стоимость. «Огромный выбор разного мяса, начиная от свинины и заканчивая курицей, заставил ее усомниться, что западные санкции вообще имеют хоть какой-то эффект», — подчеркнул россиянин.

Ранее этот тревел-блогер описал обнаженных девушек на пляже в Хорватии фразой «ничего не стесняются». По его словам, у хорваток нет никаких комплексов.

.
