Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Хорватии фразой «ничего не стесняются»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Izabela23 / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал на пляже в Риеке, Хорватия, и описал обнаженных девушек там фразой «ничего не стесняются». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, у хорваток нет никаких комплексов — они спокойно купаются и загорают голыми. «Причем это самый обычный городской пляж — то есть на нем купаются все. Но даже это обстоятельство не останавливает хорватских "натуралисток" — и плавают, и загорают в чем мать родила», — добавил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в Словении и рассказал об отдыхе местных девушек в прибрежных рыбацких деревнях. По словам россиянина, их красота «не может не притягивать».

