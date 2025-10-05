Путешествия
Россиянин описал девушек в Словении фразой «такая красота не может не притягивать»

Алина Черненко

Фото: franckreporter / Getty Images

Российский путешественник побывал в Словении и рассказал об отдыхе местных девушек в прибрежных рыбацких деревнях. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Рыбачки из Словении молодцы — благодаря им обычные рыбацкие деревни стали настоящими курортами. Такая красота не может не притягивать туристов!» — такими фразами описал увиденное россиянин.

Автор публикации добавил, что словенки очень любят короткие джинсовые шорты. «Я сбился со счета, сколько этих самых шорт я повстречал на побережье Словении — огромное количество. Это практичная одежда — летом не жарко и выглядит красиво!» — констатировал он.

Путешественник также отметил, что местные рыбачки спокойно загорают прямо на бетонных сооружениях, как так берег пляжа узкий и усыпан острыми камнями и ракушками. По его словам, словенки используют свободное время с пользой — например, могут почитать книгу.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже курорта Зеленоградск в Калининградской области и описал отдых местных девушек фразой «нашим красавицам нет равных». Он заметил, что россиянки, в отличие от европеек, часто надевают на пляжи купальники со стрингами.

