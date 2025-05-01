«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки

Россиянин описал девушек на пляже Европы фразой «шикарные блондинки»

Пока в России к пляжному сезону люди только готовятся, европейцы заполонили места отдыха у воды с начала весны. Российский тревел-блогер TrueStory Travel объехал несколько западных стран, посетил их пляжи и рассказал о том, как там проводят время местные жители. Его впечатления собрала «Лента.ру».

На пляжах Нидерландов отдыхают «шикарные блондинки» и мигранты

Россиянин отметил, что на голландском пляже в окрестностях города Зандворт некоторые девушки «отрываются по полной», а другие — ведут себя прилично. Но в целом публика там очень разнообразная.

Среди местного населения есть как коренные голландки — шикарные блондинки с голубыми глазами, так и мигрантки — уроженки южных стран. Пока одни не стесняются демонстрировать свою красоту — купаются и загорают в малюсеньких купальниках, другие проводят время на пляже под паранджой автор блога TrueStory Travel

Путешественник также обратил внимание, что на пляже Зандворта не было девушек, загорающих топлес, в отличие от соседней Германии.

Пляж Мамбо на Нидерландских Антильских островах Фото: Markus Matzel / ullstein bild via Getty Images

Развлекались гостьи пляжа тоже по-разному: многие играли во фрисби, другие совмещали отдых с распитием пива. Но все они, по словам автора блога, были очень общительными и при виде камеры сразу же начинали позировать и «заигрывать».

«С ними можно очень легко познакомиться — достаточно направить на них камеру. Шучу, конечно, но а если серьезно, то завязать разговор с местными девушками действительно очень легко. Хотя есть нюанс — не все они хорошо говорят на английском, а понять голландский язык — это та еще задачка», — предупредил россиянин.

Девушки на пляжах Испании «ничего не стыдятся»

Популярное выражение «испанский стыд» — вовсе не про посетительниц пляжей этой европейской страны. Как заметил автор тревел-блога, местные красавицы «точно ничего не стыдятся».

По словам россиянина, большинство испанок на пляже в городе Торревьеха, который он посетил, были с татуировками. «Причем степень "татуированности" была очень разная — от небольшого цветочка на запястье и до здоровенных татух чуть ли не во всю спину. Это присуще и местной молодежи, и уже старшему поколению», — удивился он.

Путешественник также обратил внимание, что испанки даже за пределами пляжа свободно разгуливают в купальниках. «Я привык, что на наших курортах так не принято. Если девушка покидает пляж, то всегда переодевается в уличную одежду или хотя бы накидывает парео», — отметил россиянин.

По словам россиянина, европейские пляжи переполнены различными красотками Фото: Andreas Nöthen / dpa / Globallookpress.com

Кроме того, автор рассказал, что местные девушки любят загорать топлес — в Испании это разрешено даже на многих общественных пляжах.

Иной раз зрелище открывается... любопытное, скажем так. Как и в случае с татуировками, подобным "натуральным загаром" занимаются представительницы всех возрастов — и молодые девушки, и дамы 70 плюс. Говорю же, «испанский стыд» — это не про испанцев автор блога TrueStory Travel

Английские пляжи «переполнены красотками»

Несмотря на суровый климат Великобритании, местные девушки очень любят загорать. Поэтому английские пляжи, как подчеркнул россиянин, переполнены различными красотками.

Соотечественник привел в пример песчаный пляж в городе Борнмут, расположенный на берегу Ла-Манша, где ему посчастливилось побывать. Его посетительницы в большинстве своем были невысокими и коренастыми — с широкими плечами и бедрами. Стройных девушек, по словам автора, было значительно меньше.

Переполненный пляж британского Борнмута в жаркий летний день Фото: Peter Dench / Getty Images

Помимо этого, он обратил внимание, что в пляжных нарядах жительницы Туманного Альбиона отдают предпочтение «спокойным» как по форме, так и по цветам моделям.

Были и девушки, которые явно хотели внимания. Но тут надо отдать англичанкам должное — те, кто решался надеть бикини, имели вполне хорошие фигуры автор блога TrueStory Travel

Путешественник также рассказал, что выглядеть не вызывающе и соблюдать пляжный дресс-код привыкли не только молодые англичанки, но и женщины за 50.

«Кстати, обратил внимание, что англичане в возрасте все больше напоминают мне наших отдыхающих. Дамы ходят в широченных соломенных шляпах, а местные мужики — в кепках капитана», — удивился он.

Девушки на пляжах Польши «не следят за внешним видом»

Польские девушки, по словам блогера, в выборе досуга совсем непривередливые. «Деревенский пляж, жареная сосиска и бутылка пива — это то, что нужно для хорошего отдыха», — добавил он.

Автор блога побывал на пляже у Балтийского моря и заметил, что девушки там собрались «самые обычные».

Я обратил внимание, что тут никто особо не следит за своим внешним видом — самые обычные купальники, самые обычные прически автор блога TrueStory Travel

Путешественник сравнил польский пляж с российским и подчеркнул, что на черноморском побережье ситуация совсем другая. Там многие девушки перед походом к морю наводят марафет: красятся и надевают свои лучшие купальники.

«Идешь по пляжу в Сочи, и каждая вторая девушка — как фотомодель. В Польше такого нет даже близко», — посетовал россиянин.

Чтобы познакомиться с деревенскими девушками на этом пляже, можно просто подойти к ним и предложить выпить пива и поесть сосисок, добавил автор. «С большой вероятностью они согласятся — ведь польки очень открытые для общения», — признался он.

