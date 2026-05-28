06:31, 28 мая 2026РоссияЭксклюзив

Родители рассказали о способах поддержать детей во время экзаменов

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Около 40 процентов родителей испытывают тревогу за своих детей во время экзаменов, а больше половины стараются поддерживать их в этот период, показал опрос сервиса онлайн-психотерапии «Ясно», в котором приняли участие 1,1 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, около 40 процентов родителей испытывают тревогу во время экзаменов. Более того, 17 процентов из них переживают за результат даже больше самих детей, 11 — не скрывают своих переживаний и делятся ими с ребенком, и только 24 — сохраняют спокойствие. В период аттестации они почти в равной степени беспокоятся за психическое состояние ученика (48 процентов) и за то, как результат повлияет на его будущее (41). Еще четверть (25 процентов) респондентов переживает о недостаточной подготовке.

Больше всего респонденты опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе (39 процентов), будет долго переживать неудачу (38) и не сможет определиться с тем, что делать дальше (34). Еще 22 процента в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17 процентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче.

Согласно результатам опроса, значительная часть родителей старается не показывать свои переживания детям. Так, 74 процента стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать школьников с помощью бытовых мелочей: готовят любимую еду, соблюдают тишину и чистоту. При этом почти половина родителей (48 процентов) признаются, что стараются контролировать ситуацию: регулярно наблюдают за ребенком и спрашивают, как идут дела с подготовкой и сдачей экзаменов. Более того, каждый пятый из них дополнительно читает учебники, чтобы помогать в проверке заданий. При этом лишь 21 процент старается никак не вовлекаться в подготовку и сдачу экзаменов ребенка, чтобы не усиливать давление на него.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова назвала родителям лучшие способы помочь ребенку пройти через экзамены. Она призвала, ставить маленькие и понятные задачи, давать подросткам безопасно сбрасывать напряжение, следить за полноценным сном школьников даже в условиях постоянной нехватки времени.

