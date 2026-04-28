Из Windows 11 забыли удалить старый дизайн

10:24, 28 апреля 2026Наука и техника

Microsoft удалила из Windows 11 дизайн, который сохранился в ОС с 2012 года
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elfadli / Shutterstock / Fotodom

Компания Microsoft удалила из Windows деталь интерфейса, которую «забыли» 15 лет назад. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа напомнили, что в актуальной операционной системе (ОС) Windows 11 есть несколько деталей, которые при разработке автоматически перенесли из старых систем. В их числе оказался анимационный элемент загрузки — вращающийся круг, который пользователи видят при каждом включении компьютера. Оказалось, что Microsoft наконец-то удалила его.

В материале говорится, что индикатор загрузки появился в Windows 8, которая вышла в 2012 году, то есть почти 15 лет назад. Инженеры Microsoft заменили его на новый, который больше соответствует дизайну Windows 11. «Хотя Microsoft постепенно модернизирует Windows 11, обновляя пользовательские интерфейсы, некоторые устаревшие элементы все еще остаются на виду», — прокомментировали это событие журналисты.

В настоящий момент новый дизайн доступен только пользователям бета-версии Windows 11. Авторы Neowin похвалили разработчиков ОС, но отметили, что старый индикатор загрузки «пожалуй, наименьшая из проблем Windows 11».

В середине апреля в Windows 11 нашли элементы интерфейса, принадлежащие другим операционным системам. Как объяснили журналисты Windows Latest, в новую ОС «переехали» многие старые компоненты Windows, включая детали дизайна.

