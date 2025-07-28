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16:41, 28 июля 2025Экономика

Нефть подорожала на фоне ультиматума Трампа

Стоимость барреля нефти марки Brent превысила $70 на фоне ультиматума Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Нефть марки Brent начала дорожать на фоне ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сырье эталонной марки на торгах превысила 70 долларов за баррель впервые с 18 июля. К 16:00 мск топливо подорожало до 70,09 доллара (плюс 2,17 процента). На максимуме цены доходили до отметки в 70,29 доллара, но после пошли на спад. К моменту написания материала стоимость скорректировалась до 70,06 доллара за баррель.

Тем временем цена техасской нефти марки WTI с поставкой в сентябре также выросла. Котировки прибавили 2,6 процента и увеличились до 67,05 доллара за баррель.

28 июля Трамп признался, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине». Он заявил о намерении сократить 50-дневный срок, который дал Москве для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского президента, новый срок составит 10-12 дней.

В середине июля Трамп обещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

В то же время аналитики Reuters сомневаются, что глава Белого дома реализует свое обещание ввести пошлины и накажет покупателей российской нефти. Подобные меры усилят инфляционное давление из-за снижения глобального предложения и последующего роста цен на нефть.

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