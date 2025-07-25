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22:07, 25 июля 2025Экономика

В США оценили возможность Трампа наказать покупателей российской нефти

Reuters: Трамп вряд ли введет обещанные пошлины на российскую нефть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Yuri Gripas / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вряд ли накажет покупателей российской нефти и реализует свое обещание ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на экспертов.

Утверждается, что подобные меры усилят инфляционное давление из-за снижения глобального предложения и последующего роста цен на нефть. Агентство подчеркивает, что в марте Трамп угрожал покупателям нефти из Венесуэлы, однако он так и не ввел никаких тарифов, хотя с тех пор экспорт венесуэльской нефти вырос.

«Если вы готовы применить "ядерный вариант", изъяв с рынка более 4,5 миллиона баррелей в день и разорвав торговые связи с другими странами из-за их импорта российской нефти, вы рискуете вызвать резкий скачок цен на нефть и обрушить мировую экономику», — считает директор по вопросам геополитических рисков Rapidan Energy Group Фернандо Феррейра.

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака оценил последствия решения Трампа наказать получателей российской нефти. По его словам, пошлины США на товары из стран, компании которых продолжают покупать российскую нефть, не станут смертельными для российской экономики, хоть и окажут негативный эффект.

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