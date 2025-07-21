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13:42, 21 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказаны последствия решения Трампа наказать получателей российской нефти

Экономист Кульбака: Тарифы США для покупателей российской нефти — это неприятно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПошлины США

Фото: Daniel Cole / Reuters

Пошлины США на товары из стран, компании которых продолжают покупать российскую нефть, не станут смертельными для российской экономики, хоть и окажут негативный эффект, считает кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Сказать, как повлияет, сложно, потому что на самом деле реально речь идет о двух странах — это Китай и Индия. И, возможно, скорее больше Индия, чем Китай. Сказать, что это будут какие-то смертельные санкции, нет, но с учетом того, что на Россию уже наложено огромное количество санкций, и то, что российская экономика находится далеко не в самом лучшем состоянии, это, конечно, неприятная новость. И опыт показывает, что первые несколько месяцев после этого экономика на какую-то величину провалится», — сказал Кульбака.

Он пояснил, что каждая санкция в отдельности мало что меняет, но множество санкций, которые влияют долго, оказываются тяжелым грузом для российской экономики. По мнению специалиста, анонсированная мера повредит и параллельному экспорту российской нефти. В результате эту проблему придется решать, теряя деньги. Он добавил, что российская экономика вынуждена торговать природными ресурсами по неэффективным и кривым маршрутам.

Как соломка, которую кладут на спину верблюда. Вопрос, на какой соломке верблюд сломает себе спину? Этот вопрос очень сложный, и ответа на него точно нет. До какого-то момента все эти санкции, стиснув зубы, можно пережить, когда этот момент закончится, не знает никто. Это узнается только опытным путем

Николай Кульбакаэкономист, доцент РАНХиГС

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 100 процентов на товары из стран, компании которых продолжают покупать российскую нефть. По словам сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), наказаны будут, если не перестанут финансировать Москву через покупку сырья, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия. На них приходится около 80 процентов российской нефти.

До этого президент США Дональд Трамп уже обещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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