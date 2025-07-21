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11:54, 21 июля 2025Экономика

Сенатор США заявил о желании Трампа наказать покупателей российской нефти

Сенатор Грэм заявил о плане Трампа по тарифам в 100 % для покупателей нефти в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuter

Президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 100 процентов на товары из стран, компании которой продолжают покупать российскую нефть. Об этом в эфире Fox News заявил сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, наказаны будут, если не перестанут финансировать Москву через покупку сырья, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия. На них приходится около 80 процентов российской нефти. «Мы обложим вас пошлинами по полной и мы сокрушим ваши экономики», — заявил Грэм, обращаясь к ним.

До этого о намерении ввести пошлины в размере 100 процентов на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, говорил сам глава Белого дома.

Неделю назад Трамп отвел Москве 50 дней на то, чтобы договориться об остановке огня на Украине. Он подчеркнул, что не хотел бы идти на такой шаг и надеется, что стороны смогут договориться.

Президент США в последние недели открыто выражает недовольство позицией Москвы, указывая, что все правильные и красивые слова, сказанные на самом высоком уровне, не приводят вообще ни к чему.

Ранее министр нефти страны Хардип Сингх Пури заявил, что если США введут пошлины за покупки российской нефти, то страна без каких-либо проблем переключится на других поставщиков. По его словам, ранее доля России в импорте не превышала двух процентов, так что индийские компании просто вернутся к прошлым схемам.

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