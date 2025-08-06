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12:59, 6 августа 2025Экономика

Индийской экономике предсказали зияющую дыру из-за отказа от российской нефти

CNN: У Индии связаны руки, и она не может отказаться от нефти из России
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент США Дональд Трамп потерял терпение и требует, чтобы Индия отказалась от российской нефти, однако не похоже, что Нью-Дели может себе это позволить. Об этом сообщил канал CNN.

Отмечается, что Индия уже давно зависит от поставок российской сырой нефти для поддержки своей бурно развивающейся экономики и растущего населения, которое в настоящее время превышает 1,4 миллиарда человек. Как отметил старший аналитик по нефти в аналитической фирме Kpler Муюй Сюй, российская сырая нефть составляет 36 процента от общего объема импорта Индии, что делает Москву крупнейшим поставщиком в эту страну.

В свою очередь, доцент Центра исследований России и Центральной Азии при Университете имени Джавахарлала Неру (JNU) Амитабх Сингх напомнил, что Индия покупает российскую нефть с большой скидкой, которую в противном случае не предоставили бы традиционные поставщики нефти и газа.

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Из этого делается вывод, что прекращение поставок российской нефти «приведет к образованию зияющей дыры», которую будет трудно заполнить. Индия импортирует 80 процентов необходимой ей нефти, а собственной добычи недостаточно, чтобы компенсировать разницу. Комментируя эту ситуацию, Сингх констатировал, что у Нью-Дели связаны руки, поэтому он вряд ли подчинится требованиям Трампа.

По прогнозам, если президент США Дональд Трамп введет высокие пошлины в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть, то это негативно скажется и на американской экономике.

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