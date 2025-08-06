В Кремле оценили диалог России и США после переговоров Путина и Уиткоффа

Дмитриев по итогам переговоров Путина и Уиткоффа заявил, что диалог продолжается

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил, что конструктивный диалог между двумя странами продолжается. Об этом он написал в социальной сети X.

«Конструктивный диалог Россия — США продолжается», — отметил Дмитриев.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сказал Ушаков.

До этого в Кремле сообщили, что переговоры президента России и спецпосланника президента США завершились. Встреча продолжалась около трех часов.