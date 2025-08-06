Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:46, 6 августа 2025Мир

В Кремле оценили диалог России и США после переговоров Путина и Уиткоффа

Дмитриев по итогам переговоров Путина и Уиткоффа заявил, что диалог продолжается
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом заявил, что конструктивный диалог между двумя странами продолжается. Об этом он написал в социальной сети X.

«Конструктивный диалог Россия — США продолжается», — отметил Дмитриев.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. «Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема — это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией», — сказал Ушаков.

До этого в Кремле сообщили, что переговоры президента России и спецпосланника президента США завершились. Встреча продолжалась около трех часов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

    Стилист Лисовец оценил новый стандарт школьной формы в России фразой «вызовет ухмылку»

    Фанатам аниме в России представили уникальную программу

    Выявлен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Знаменитые сладости будут делать с помощью генной инженерии

    Ушаков назвал срок раскрытия деталей переговоров Путина с Уиткоффом

    Названы последствия смещения Камчатки

    В России подростка затравили из-за логотипа санатория с сине-желтыми полосами на футболке

    Россиянка ворвалась с гранатой в офис микрозаймов

    В Кремле оценили диалог России и США после переговоров Путина и Уиткоффа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости