В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

Дмитриев описал переговоры Путина и Уиткоффа фразой «диалог восторжествует»

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа фразой из двух слов. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Х.

«Диалог восторжествует», — написал Дмитриев.

Также он выразил благодарность американскому представителю за его визит в Москву.

Ранее стало известно, что встреча Путина с Уиткоффом в Кремле завершилась. Сообщается, что переговоры продолжались около трех часов. После них кортеж спецпосланника президента США покинул Кремль.