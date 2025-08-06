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15:10, 6 августа 2025Мир

В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа в двух словах

Дмитриев описал переговоры Путина и Уиткоффа фразой «диалог восторжествует»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев описал завершившиеся переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа фразой из двух слов. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Х.

«Диалог восторжествует», — написал Дмитриев.

Также он выразил благодарность американскому представителю за его визит в Москву.

Ранее стало известно, что встреча Путина с Уиткоффом в Кремле завершилась. Сообщается, что переговоры продолжались около трех часов. После них кортеж спецпосланника президента США покинул Кремль.

ЖЗЛ
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