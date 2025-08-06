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12:40, 6 августа 2025Мир

Путин пожал руку спецпосланнику США

Путин пожал руку спецпосланнику США Уиткоффу перед разговором в Кремле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Президент США Владимир Путин пожал руку спецпосланнику США Стиву Уиткоффу перед разговором в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России и спецпосланник президента США при встрече улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами перед началом беседы», — передает агентство.

Ранее Путин принял Уиткоффа в Кремле. Американский спецпосланник прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, после чего они вместе прогулялись по парку «Зарядье» и посетили ресторан.

ЖЗЛ
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