Путин пожал руку спецпосланнику США Уиткоффу перед разговором в Кремле

Президент США Владимир Путин пожал руку спецпосланнику США Стиву Уиткоффу перед разговором в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент России и спецпосланник президента США при встрече улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами перед началом беседы», — передает агентство.

Ранее Путин принял Уиткоффа в Кремле. Американский спецпосланник прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, после чего они вместе прогулялись по парку «Зарядье» и посетили ресторан.