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00:37, 7 августа 2025Экономика

Трамп объявил о 100-процентных пошлинах на ввозимые в США чипы и полупроводники

Трамп объявил о пошлинах в 100 процентов на ввозимые в США чипы и полупроводники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. Об этом он рассказал в ходе специального выступления в Белом доме.

Он уточнил, что эта импортная продукция будет облагаться пошлинами в 100 процентов.

К апреле Китай без официального объявления отменил пошлины на некоторые товары, импортируемые из США. Менеджер агентства по импорту Zhengnenliang Supply Chain Чэнь Шаолин она подтвердила, что пошлины на восемь видов интегральных микросхем были снижены до нуля. При этом никакого официального сообщения от властей КНР по этому поводу не было.

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