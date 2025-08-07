В Китае ответили на слова Трампа о санкциях за сотрудничество с Россией

Пэнъюй: Принуждение КНР к отказу от сотрудничества с Россией никуда не приведет

Попытка Соединенных Штатов принудить Китай к отказу от сотрудничества с Россией «никуда не приведет». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о возможности введения новых санкций в отношении Пекина.

«Китай всегда был тверд в своих возражениях против незаконных и несправедливых односторонних санкций и так называемой длинной руки полномочий США», — указал дипломат, подчеркнув, что принуждение и давление никуда не приведут.

Ранее Трамп допустил введение новых пошлин против Китая за торговлю с Россией. Помимо этого, глава США анонсировал еще больше вторичных санкций в отношении стран, являющихся торговыми партнерами с РФ.