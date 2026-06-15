Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 15 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Уролог предупредил о неожиданной опасности пляжного отдыха для мальчиков

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: OleynykO / Shutterstock / Fotodom

Обычный песок на пляже может стать причиной серьезного воспаления у мальчиков, предупредил кандидат медицинских наук, детский хирург, детский уролог и детский андролог Михаил Никитский. О неожиданной опасности пляжного отдыха для детей он рассказал «Ленте.ру».

По словам специалиста, во время игр на пляже и купания мелкие частицы песка могут попадать в складки кожи и под крайнюю плоть у мальчиков. Если после отдыха ребенка недостаточно тщательно помыть, песок остается на коже и начинает травмировать слизистые оболочки.

«Сначала появляются покраснение и дискомфорт, затем может присоединиться воспалительный процесс. В некоторых случаях ребенку уже требуется медицинская помощь», — объяснил Никитский. Он рассказал, что в его практике был случай, когда мальчик во время игры на пляже засыпал песок в область половых органов. Родители не сразу заметили проблему, и к моменту обращения к врачу у ребенка уже развились выраженный отек и воспаление.

Материалы по теме:
Секс по-славянски и шарик из навоза. Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
Секс по-славянски и шарик из навоза.Россияне следуют диким советам, чтобы завести ребенка. Почему это не помогает?
27 июля 2022
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц. Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
Секс перед родами, заговоры от боли и вода из-под яиц.Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы?
12 июля 2023

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист рекомендовал после пляжа обязательно мыть ребенка под душем, тщательно очищая складки кожи, но не используя жесткие мочалки, которые могут дополнительно травмировать слизистые. Поводом для обращения к врачу должны стать покраснение, отек, боль или жалобы ребенка на дискомфорт, добавил Никитский.

Ранее уролог Владимир Беспрозваный предупредил, что импотенция может развиваться на фоне скрытых серьезных заболеваний. В частности, по его словам, такое может происходить из-за заболеваний сердца и сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на обвинения Украины в ударе по Киево-Печерской лавре

    В России высказались о замене армянских коньяков

    Чемпионат мира по футболу с первых дней окружают скандалы. Почему самый грандиозный турнир в истории не задался с самого начала?

    Россиянка на глазах ребенка ударила сожителя ножом в живот

    Покинувший Россию автогигант сократит почти 20 тысяч сотрудников

    В мирном договоре США и Ирана увидели чудовищное унижение

    В Минобороны сообщили об ударе дронами «Герань» по важному энергообъекту на Украине

    Россиян предупредили о задержках более сотни рейсов в аэропорту на юге страны

    Сборная Португалии отменила тренировку и пресс-конференцию из-за непогоды

    Девушка прилетела в Москву с сумкой Hermes и получила штраф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok